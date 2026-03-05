Comunicato Stampa | CRV - Scomparso Antonio Maschio Presidente Zaia | Cordoglio per protagonista dell' imprenditoria

Il presidente della regione ha espresso cordoglio per la scomparsa di Antonio Maschio, noto protagonista dell'imprenditoria locale. La notizia è stata diffusa attraverso un comunicato stampa emesso ieri, in cui si sottolinea la perdita di una figura importante nel settore. La comunicazione evidenzia come Maschio fosse riconosciuto per il suo ruolo nel panorama imprenditoriale della zona.

(Arv) – Venezia, 5 marzo 2026 - “La notizia della scomparsa di Antonio Maschio colpisce profondamente. Viene a mancare un protagonista dell'imprenditoria veneta e della meccanizzazione agricola: un uomo che ha saputo partire dal proprio lavoro manuale e trasformare il mestiere, la fatica e l'ingegno in una grande impresa, radicata nel territorio e capace di parlare al mondo”. La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO "Per essere buoni profeti basta leggere Il Tempo". Capezzone anticipa i temi di domani . 🔗 Leggi su Iltempo.it

