Comunicato Stampa | CRV - Presentato ‘White Party- Music food drink' del 6 giugno a Busco di Ponte di Piave TV

Oggi nella sala Stampa ‘Oriana Fallaci’ di palazzo Ferro Fini, un rappresentante di un partito politico ha annunciato l’organizzazione di un evento chiamato ‘White Party- Music, food, drink’. La manifestazione è prevista per sabato 6 giugno a partire dalle 17 e si svolgerà a Busco di Ponte di Piave, in provincia di Treviso. L’iniziativa coinvolge diverse attività legate alla musica, al cibo e alle bevande e sarà aperta al pubblico.

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