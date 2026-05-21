Comunicato Stampa | CRV - Presentato ‘White Party- Music food drink' del 6 giugno a Busco di Ponte di Piave TV
Oggi nella sala Stampa ‘Oriana Fallaci’ di palazzo Ferro Fini, un rappresentante di un partito politico ha annunciato l’organizzazione di un evento chiamato ‘White Party- Music, food, drink’. La manifestazione è prevista per sabato 6 giugno a partire dalle 17 e si svolgerà a Busco di Ponte di Piave, in provincia di Treviso. L’iniziativa coinvolge diverse attività legate alla musica, al cibo e alle bevande e sarà aperta al pubblico.
(Arv) Venezia, 21 maggio 2026 - Oggi, nella sala Stampa ‘Oriana Fallaci' di palazzo Ferro Fini, Matteo Baldan, Vicecapogruppo di Fratelli d'Italia, ha presentato l'evento ‘White Party- Music, food, drink', in programma sabato 6 giugno, dalle 17.30, a Villa Giustiniani Tonon, a Busco di Ponte di Piave (TV). Un aperitivo, dal tramonto fino a tarda notte in villa, con area dedicata ai bambini. Il ricavato verrà devoluto in beneficenza a Protection4kids per la costruzione di un orfanatrofio in Uganda. Sono intervenuti: Marco Zecchinel, imprenditore e Presidente di Confapi Venezia, Elia Stevanato, Presidente Giovani Confapi Venezia e componente di ‘Protection for Kids', Andrea Baggio, co-fondatore di ‘Protection for Kids', e Annachiara Sarto, co-fondatore e responsabile di ‘Protection for Kids'. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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