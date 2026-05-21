Comunicato Stampa | CRV - Presentato ‘White Party- Music food drink' del 6 giugno a Busco di Ponte di Piave TV

Da iltempo.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi nella sala Stampa ‘Oriana Fallaci’ di palazzo Ferro Fini, un rappresentante di un partito politico ha annunciato l’organizzazione di un evento chiamato ‘White Party- Music, food, drink’. La manifestazione è prevista per sabato 6 giugno a partire dalle 17 e si svolgerà a Busco di Ponte di Piave, in provincia di Treviso. L’iniziativa coinvolge diverse attività legate alla musica, al cibo e alle bevande e sarà aperta al pubblico.

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(Arv) Venezia, 21 maggio 2026 - Oggi, nella sala Stampa ‘Oriana Fallaci' di palazzo Ferro Fini, Matteo Baldan, Vicecapogruppo di Fratelli d'Italia, ha presentato l'evento ‘White Party- Music, food, drink', in programma sabato 6 giugno, dalle 17.30, a Villa Giustiniani Tonon, a Busco di Ponte di Piave (TV). Un aperitivo, dal tramonto fino a tarda notte in villa, con area dedicata ai bambini. Il ricavato verrà devoluto in beneficenza a Protection4kids per la costruzione di un orfanatrofio in Uganda. Sono intervenuti: Marco Zecchinel, imprenditore e Presidente di Confapi Venezia, Elia Stevanato, Presidente Giovani Confapi Venezia e componente di ‘Protection for Kids', Andrea Baggio, co-fondatore di ‘Protection for Kids', e Annachiara Sarto, co-fondatore e responsabile di ‘Protection for Kids'. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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