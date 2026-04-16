Oggi nella sala stampa ‘Oriana Fallaci’ di palazzo Ferro Fini è stato annunciato che il 19 aprile si svolgerà il Quarto Grand Prix Dance AICS a Jesolo. L’evento è stato presentato in Consiglio Veneto, senza ulteriori dettagli sui partecipanti o il programma. La comunicazione ufficiale è stata diffusa attraverso un comunicato stampa e riguarda un appuntamento importante per il settore della danza sportiva.

(Arv) Venezia, 16 aprile 2026 Oggi, nella sala Stampa ‘Oriana Fallaci' di palazzo Ferro Fini, il Capogruppo di Stefani Presidente, Matteo Pressi, e il Vice Capogruppo, Eleonora Mosco, hanno presentato la quarta edizione del ‘Grand Prix Dance AICS', organizzata da AICS Venezia e dal Club Azzurro Danze, che si terrà domenica prossima, 19 aprile, nel Pala Rodari di Jesolo. Alla conferenza stampa di presentazione della manifestazione sono intervenuti anche Patrizia Marras, Presidente del Comitato Provinciale AICS Venezia, Giuliana Martinello, Presidente del Club Azzurro Danze, Elisabetta Pusiol, Direttore regionale di Special Olympics Veneto. Erano altresì presenti: Lara Piccolo e Federico Martinello, in rappresentanza della Direzione Club Azzurro Danza, nonché Claudio Manassei, consigliere AICS Venezia.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Comunicato Stampa: CRV - Presentato in Consiglio Veneto il Quarto Grand Prix Dance AICS del 19 aprile, a Jesolo

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