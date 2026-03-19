In Consiglio Veneto è stato presentato il libro di Jean-Pierre Piessou Sourou intitolato “Cuore d'Africa”. La presentazione si è svolta il 19 marzo 2026 a Venezia, con la partecipazione di una consigliera regionale che ricopre anche il ruolo di segretario dell’Ufficio di presidenza del consiglio. L’evento ha coinvolto diverse persone interessate alla pubblicazione.

(Arv) Venezia, 19 marzo 2026 - La consigliera regionale e segretario dell'Ufficio di presidenza del Consiglio Veneto, Anna Maria Bigon (Partito Democratico), ha presentato questa mattina a Venezia, nella sala stampa ‘Oriana Fallaci' di palazzo Ferro Fini, sede dell'assemblea legislativa regionale, il libro di Jean-Pierre Piessou Sourou “Cuore d'Africa. Immigrazione, mediazione, educazione interculturale”, edito da Scripta. La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO . 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Comunicato Stampa: CRV - Presentato in Consiglio Veneto il libro di Jean-Pierre Piessou Sourou “Cuore d'Africa”

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