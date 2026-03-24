Si tratta di una manifestazione nazionale volta a promuovere l'inclusione sociale delle persone con autismo e disturbi mentali gravi, sensibilizzando l'opinione pubblica sui diritti dei bambini e dei ragazzi con autismo. L'iniziativa nasce con l'obiettivo di sostenere e dare visibilità ai percorsi terapeutici e di integrazione sociale, coinvolgendo associazioni, famiglie e cittadini in un momento di condivisione e sensibilizzazione. Alla conferenza stampa di presentazione sono intervenuti anche Mirko Cuglietta, coordinatore TMA regionale (Terapia Multisistemica in Acqua)- Operatore TMA metodo Caputo – Ippolito; Federica Pagin, psicologa dello sviluppo e dell'educazione, operatrice TMA; Laura Bocchi, responsabile del Dipartimento Disabilità della Lega in Veneto; Luca Dal Moro, Direttore Impianto piscina CSS. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Comunicato Stampa: CRV - Il capogruppo Pressi (Stefani Presidente) ha presentato l'Abbracciata Collettiva 2026

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