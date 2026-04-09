Comunicato Stampa | CRV - Milano-Cortina 2026 Presidente Zaia | Dopo i Giochi resta un forte messaggio di pace

Una delegazione di atleti e rappresentanti del movimento olimpico e paralimpico è stata ricevuta in Vaticano da Papa Leone. L’incontro si è svolto nel contesto dei preparativi per i Giochi di Milano-Cortina 2026, con il presidente della regione che ha commentato come, dopo l’evento sportivo, rimarrà un forte messaggio di pace. La visita si inserisce nelle attività di promozione e sensibilizzazione legate alla manifestazione internazionale.

Milano-Cortina 2026. Delegazione degli atleti e del movimento olimpico e paralimpico ricevuta da Papa Leone in Vaticano. Presidente Zaia: “Dopo i Giochi resta un forte messaggio di pace, incontro e dignità della persona” (Arv) Città del Vaticano, 9 aprile 2026 - “L'incontro di oggi in Vaticano, nella Sala Clementina, con Papa Leone e una delegazione di atleti, tecnici e rappresentanti del movimento olimpico e paralimpico di Milano-Cortina 2026, ha rappresentato un momento di altissimo valore umano e istituzionale. A Giochi conclusi, resta intatto il significato più profondo di quell'esperienza: lo sport come scuola di sacrificio, disciplina, tenacia, rispetto e incontro tra le persone e tra i popoli”. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Comunicato Stampa: CRV - Milano-Cortina 2026, Presidente Zaia: “Dopo i Giochi resta un forte messaggio di pace" Comunicato Stampa: CRV - Cortina, Presidente Zaia incontra Mike Pompeo(Arv) Venezia, 12 febbraio 2026 - “Tra Veneto e Stati Uniti si può parlare, a pieno titolo, di un rapporto privilegiato: per ciò che gli Stati Uniti... Comunicato Stampa: CRV - Presidente Zaia: “Memoria come scelta quotidiana. Oggi più che mai servono dialogo e pace”(Arv) – Venezia, 6 marzo 2026 - “Dedicare una seduta speciale della Sesta commissione del Consiglio regionale del Veneto alla Giornata Europea dei... Temi più discussi: Comunicato Stampa: CRV - Presentato in Consiglio Veneto il libro Il futuro ad alta quota di Andrea Ferrazzi; Comunicato Stampa: CRV - Scomparso Pietro Calogero, Presidente Zaia: Servì lo Stato in anni durissimi; Comunicato Stampa: CRV - Presentata in Consiglio Veneto la 4' edizione ‘Piccola Liegi delle Bregonze - Casa Enrico’; Comunicato Stampa: CRV - Presentate proposte legislative regionali e statali di iniziativa consiliare. Comunicato Stampa: CRV - Milano-Cortina 2026, Presidente Zaia: Dopo i Giochi resta un forte messaggio di paceMilano-Cortina 2026. Delegazione degli atleti e del movimento olimpico e paralimpico ricevuta da Papa Leone in Vaticano. Presidente Zaia: Dopo i ... iltempo.it Comunicato Stampa: CRV - Presentato in Consiglio Veneto il libro Il futuro ad alta quota di Andrea FerrazziPresentato in Consiglio Veneto il libro Il futuro ad alta quota di Andrea Ferrazzi. Rocco (Riformisti Veneti in Azione): Nuova visione per territori che non possono essere condannati a rimanere fra ... laprovinciacr.it Comunicato Stampa : Siamo lieti di annunciare l’inaugurazione della nuova sede di Forza Italia ad Atessa, situata - facebook.com facebook COMUNICATO STAMPA - Ancora un naufragio nel Mediterraneo: l'appello di Sant'Egidio ad Italia e Europa per intensificare i salvataggi in mare x.com