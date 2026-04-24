Comunicato Stampa | ViviBook lancia il nuovo motore AI | ricerca libri per emozioni atmosfere e contesto narrativo
ViviBook ha annunciato il lancio di un nuovo motore di intelligenza artificiale dedicato alla ricerca di libri. La novità permette di trovare titoli in base a emozioni, atmosfere e ambientazioni narrative. L’azienda ha condiviso la notizia tramite un comunicato ufficiale, specificando che il sistema è stato sviluppato per migliorare l’esperienza di ricerca degli utenti. La presentazione è avvenuta in una conferenza nella Silicon Valley.
Silicon Valley (USA), 23.04.2026 – ViviBook annuncia il lancio di La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Bruno Editore.🔗 Leggi su Iltempo.it
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