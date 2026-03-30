Comunicato Stampa | Settima edizione della granfondo di mountain bike Monselice in Rosa Marathon 2026

Da iltempo.it 30 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Si svolgerà nel 2026 la settima edizione della granfondo di mountain bike denominata “Monselice in Rosa Marathon”. L’evento, organizzato annualmente, coinvolge ciclisti di diverse provenienze e si svolge su percorsi che attraversano zone rurali e aree naturali. La manifestazione si terrà nel territorio della città, con partenza e arrivo previsti in punti specifici della zona.

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