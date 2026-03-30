Comunicato Stampa | Settima edizione della granfondo di mountain bike Monselice in Rosa Marathon 2026

Si svolgerà nel 2026 la settima edizione della granfondo di mountain bike denominata “Monselice in Rosa Marathon”. L’evento, organizzato annualmente, coinvolge ciclisti di diverse provenienze e si svolge su percorsi che attraversano zone rurali e aree naturali. La manifestazione si terrà nel territorio della città, con partenza e arrivo previsti in punti specifici della zona.

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