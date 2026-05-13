Comunicato Stampa | Seconda edizione della Festa dell' Olio di Castelgomberto domenica 24 maggio

Nella sala Stampa ‘Oriana Fallaci’ di palazzo Ferro Fini, un rappresentante del partito di maggioranza ha annunciato la seconda edizione della Festa dell'Olio, che si terrà domenica 24 maggio a Castelgomberto, in provincia di Vicenza. L’evento, giunto alla sua seconda edizione, è stato presentato durante una conferenza stampa che ha coinvolto anche altri rappresentanti politici della regione.

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Oggi, nella sala Stampa ‘Oriana Fallaci' di palazzo Ferro Fini, il consigliere regionale Jacopo Maltauro (Forza Italia) ha presentato la seconda edizione della Festa dell'Olio, che si svolgerà domenica 24 maggio, a Castelgomberto, in provincia di Vicenza. Il Vicesindaco del comune di Castelgomberto, Davide Schiavo, ha illustrato il programma della seconda edizione della Festa dell'Olio, rimarcando il fatto che “il nostro olio ha alle spalle una storia millenaria ed è stato riscoperto grazie al lavoro di alcuni concittadini che hanno motivato, con ricerche e raccolta di documentazione, l'amministrazione comunale a dare vita a questa manifestazione che auspico possa diventare un punto di riferimento per il nostro territorio nei prossimi decenni.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Comunicato Stampa: Seconda edizione della Festa dell'Olio di Castelgomberto, domenica 24 maggio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Domenica 24 maggio la seconda edizione di Asprevie – Anghiari Gravel RoadsArezzo, 8 maggio 2026 – È in programma domenica 24 maggio la seconda edizione di Asprevie – Anghiari Gravel Roads, con partenza e arrivo nel cuore di... Comunicato Stampa: COMUNICATO STAMPA CIDIM: STASERA A TARANTO SECONDA TAPPA DEL TOUR DI ALESSANDO QUARTACOMUNICATO STAMPA La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di AIAM - ASSOCAZIONE ITALIANA ATTIVITA... Argomenti più discussi: Comunicato stampa. Al via la seconda edizione del Premio Pontremoli - Pier delle Vigne per la Medievistica; Al via la seconda edizione della rassegna letteraria Certo si legge a Collegno; COMUNICATO STAMPA FINALE; Comunicato Stampa Rosso Marano. Tutto il programma e il comunicato stampa protezionecivile.gov.it/it/comunicato-… x.com Pensieri sulle citazioni nel Comunicato Stampa reddit