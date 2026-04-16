Cimone e Luserna tornano al voto | sfida aperta o candidato unico

Il 17 maggio 2026, i cittadini di Cimone e Luserna sono chiamati nuovamente alle urne per le elezioni amministrative. Questa data segna il ritorno alle votazioni dopo il fallimento della consultazione precedente. La sfida riguarda la scelta dei nuovi rappresentanti comunali e la definizione degli equilibri politici locali. Le elezioni rappresentano un momento importante per il rinnovo del consiglio comunale e la formazione della nuova amministrazione.

I cittadini di Cimone e Luserna sono chiamati alle urne il prossimo 17 maggio 2026 per definire i nuovi equilibri amministrativi dopo il fallimento dell’ultima consultazione elettorale. In entrambi i comuni, la mancata presentazione del quorum minimo di votanti ha imposto il ritorno al voto per eleggere sindaci e consigli comunali. Lo scontro a Cimone e l’unicità di Luserna. A Cimone la sfida per la guida del comune si gioca su due fronti contrapposti. Da un lato presenta la propria candidatura Gilberto Cont, sostenuto dalla lista Cimone Ricominciare Insieme; dall’altro interviene Federica Zanotelli con il gruppo civico Cimone Domani. Le due visioni si misureranno direttamente nelle sezioni elettorali di metà maggio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cimone e Luserna tornano al voto: sfida aperta o candidato unico Notizie correlate Elezioni comunali 2026: a Cimone si sfidano Cont e Zanotelli, a Luserna un solo candidatoSi sono chiusi nei giorni scorsi i termini per la presentazione delle liste elettorali in vista delle prossime elezioni comunali a Cimone e Luserna. Mps: cda indica Fabrizio Palermo come unico candidato al ruolo di ad. Il manager alla sfida di Rocca SalimbeniIl cda di Mps ha indicato Fabrizio Palermo come unico candidato per il ruolo di Ad in vista della prossima assemblea dell’istituto, fissata il 15...