Il gruppo di centrosinistra per Luzzara, guidato da Stefania Musi, presenta un programma che riprende le attività svolte dalla giunta uscente. La candidata, attualmente consigliere comunale di maggioranza, mantiene un rapporto diretto con l’amministrazione in carica. La lista si propone di proseguire le politiche già avviate, puntando a mantenere un contatto costante con i cittadini e a portare avanti le questioni di interesse locale.

La lista di Centrosinistra per Luzzara, guidata da Stefania Musi, un programma in continuità con l’attività svolta dalla giunta uscente, con cui la candidata ha un rapporto diretto, essendo consigliere comunale di maggioranza in carica. Ma anche con qualche miglioramento nel confronto con i cittadini. "Partecipare significa essere ascoltati, ma anche poter contribuire davvero alla vita del paese. Per questo – le parole della candidata Musi – vogliamo un Comune più vicino alle persone: più accessibile, più presente nelle frazioni e capace di costruire un rapporto costante con cittadini, associazioni e volontariato". Nel programma previste... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Comune vicino alle persone"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

My neighbor did not try for me here

Sullo stesso argomento

Addio a Franco Tentorio, Benigni: “Umile e sempre vicino alle persone”Stefano Benigni, deputato e vicesegretario nazionale di Forza Italia, con questa nota ricorda Franco Tentorio, politico bergamasco ed ex sindaco...

A Gerry Scotti il premio internazionale Gerolamo Cardano 2026: “Incarna un modo di stare in televisione vicino alle persone”Pavia, 20 maggio 2026 - Il premio internazionale “Gerolamo Cardano” 2026 sarà conferito a Gerry Scotti, conduttore televisivo tra i più popolari e...

Comune di Genova riconosce l'identità alias di dipendenti e cittadini. 'Per permettere alle persone trans e non binarie di autodeterminarsi' #ANSA x.com

Video. Gaza, raid vicino alle tende di Deir al-Balah uccide almeno una personaI video girati sul posto mostrano un'esplosione cadere vicino al campo, che solleva una densa colonna di fumo e innesca un incendio, mentre residenti e medici accorrono per portare via i feriti. Il 26 ... it.euronews.com