Addio a Franco Tentorio Benigni | Umile e sempre vicino alle persone

Stefano Benigni, deputato e vicesegretario di Forza Italia, ha ricordato Franco Tentorio, politico bergamasco ed ex sindaco della città dei Mille, scomparso venerdì 27 marzo all’età di 81 anni. La nota evidenzia il suo carattere umile e il rapporto diretto con le persone.

Stefano Benigni, deputato e vicesegretario nazionale di Forza Italia, con questa nota ricorda Franco Tentorio, politico bergamasco ed ex sindaco della Città dei Mille, scomparso venerdì 27 marzo all’età di 81 anni. “La scomparsa di Franco Tentorio rappresenta una perdita profonda per Bergamo e per tutta la comunità politica del centrodestra. Tentorio è stato una figura centrale della vita amministrativa cittadina: quasi cinquant’anni in Consiglio comunale e il mandato da Sindaco dal 2009 al 2014 testimoniano un impegno costante, competente e appassionato al servizio della sua città. Ho avuto l’onore di condividere con lui un tratto di percorso in Consiglio comunale, quando muovevo i primi passi in politica. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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