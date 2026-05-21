Comune di Benevento | nel 2026 programmate 18 nuove assunzioni
La Giunta comunale di Benevento, guidata dal sindaco Clemente Mastella, ha approvato questa mattina il Piano integrato attività e organizzazione (Piao). Secondo quanto comunicato, nel 2026 sono previste 18 nuove assunzioni nel Comune. La decisione riguarda l'implementazione di nuove posizioni lavorative per il personale dell’ente. Nessun dettaglio sul settore o sui profili professionali coinvolti, né sui criteri di selezione o le modalità di assunzione.
Tempo di lettura: < 1 minuto La Giunta, presieduta dal sindaco Clemente Mastella, ha approvato stamane il Piao (Piano integrato attività e organizzazione). Per l’anno 2026 sono state programmate complessivamente 18 assunzioni. Nello specifico: 2 dirigenti: 1 dirigente tecnico e 1 dirigente amministrativo; 5 funzionari, di cui 1 tecnico Pnrr, 2 tecnici, 1 tecnico-energetico, 1 amministrativo. Prevista altresì una verticalizzazione in deroga; 7 istruttori, di cui 1 tecnico Pnrr, 4 istruttori di vigilanza (uno in assegnazione temporanea), 1 amministrativo-contabile, 1 istruttore dei servizi culturali; 4 collaboratori esperti: 3 amministrativi, 1 messo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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