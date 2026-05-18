Nuove assunzioni al Comune di Verona | aperta una selezione pubblica

Il Comune di Verona ha avviato una procedura di selezione pubblica per l’assunzione di due funzionari dei servizi amministrativi-contabili. Le posizioni sono destinate al settore del controllo di gestione della direzione generale. La candidatura può essere presentata seguendo le modalità indicate nel bando pubblicato dall’ente. La selezione riguarda figure professionali con competenze specifiche nel settore amministrativo e contabile. I dettagli sui requisiti e le scadenze sono disponibili sul sito ufficiale del Comune.

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