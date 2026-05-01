Sansepolcro via libera al rendiconto di gestione per l' esercizio 2025

Durante l'ultimo consiglio comunale, è stato approvato il rendiconto di gestione relativo all'esercizio 2025. La delibera riguarda i risultati finanziari e le spese sostenute dal comune nel corso dell'anno. La discussione si è concentrata sui numeri presentati e sulla conformità alle normative vigenti. La decisione è stata presa all'unanimità dai presenti in aula.

Nel corso del recente consiglio comunale è stato approvato il rendiconto della gestione per l’esercizio 2025. “Un atto importante e come sempre impegnativo” commenta l’assessore al bilancio Alessandro Rivi “l’occasione anche per stilare una sintesi del mandato ricevuto dagli elettori. E’ stato.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Notizie correlate Dal Consiglio metropolitano disco verde al rendiconto di gestione finanziario 2025Il Consiglio metropolitano di Reggio Calabria, nel corso dell’ultima riunione ha approvato una serie di provvedimenti tra cui: lo schema di... Consiglio, via libera al rendiconto di gestione: la vicenda Santamaria scatena la protestaTempo di lettura: 5 minutiLa vicenda giudiziaria in cui è coinvolto da un mese il Dirigente Gennaro Santamaria per una accusa di concussione, è... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Sansepolcro, via libera al rendiconto di gestione per l'esercizio 2025; Al via la Guardia Attiva Pediatrica: Sansepolcro tra le sedi della sperimentazione regionale; Al via la Guardia Attiva Pediatrica | Sansepolcro tra le sedi della sperimentazione regionale; Statale Tre Valli | via libera al cambio d’uso il comitato contesta. Sansepolcro, via libera al rendiconto di gestione per l'esercizio 2025L’atto è stato approvato grazie ai voti favorevoli dei gruppi di maggioranza e di Fratelli d’Italia, contrario il Pd ... arezzonotizie.it Al via la Guardia Attiva Pediatrica: Sansepolcro tra le sedi della sperimentazione regionaleUn nuovo servizio per rafforzare l'assistenza ai bambini e sostenere le famiglie ... msn.com Under 17 femminile supera Sansepolcro 40-59 Pall. Sansepolcro - Virtus Siena 40-59 (8-17; 18-27; 27-48) Virtus: Agnorelli 6, Bacchini 2, Chiaroni 8, Gambelli 4, Forzoni 7, Brotto 4, Masini 2, Pilato 11, Smith 7, Roncucci, Rossi 8, Tulli. All. Falchi - facebook.com facebook