Catherine e Nathan sono apparsi davanti alle telecamere per ribadire di non aver mai fatto del male ai loro figli. Hanno spiegato di aver scelto l’Italia perché in questo paese trovavano valori come l’amore, la pace e la vita naturale, che desideravano trasmettere ai loro bambini. La coppia ha espresso il desiderio di tornare a essere una famiglia unita.

Roma – “Abbiamo scelto l’Italia perché aveva i nostri valori con cui crescere i figli, e cioè l’amore, la pace, lo stare insieme e il vivere e mangiare in modo naturale. Abbiamo vissuto in pace e in armonia nel rispetto delle leggi dello stato e della Costituzione italiana e non abbiamo mai fatto del male ai nostri bambini”. Poco dopo l’una Catherine Birmingham si presenta davanti ai giornalisti uscendo da Palazzo Giustiniani al termine dell’incontro con il presidente del Senato Ignazio La Russa e con la voce rotta dalle lacrime legge un messaggio in inglese. NATHAN TREVALLION, FAMIGLIA NEL BOSCO, CATHERINE BIRMINGHAM, FAMIGLIA NEL BOSCO Birmingham ha un vestito bianco con richiami floreali e una cesta di vimini al posto della borsa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - “Vogliamo tornare a essere famiglia”. Catherine, Nathan e l’arringa davanti alle telecamere: “Mai fatto del male ai nostri figli”

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