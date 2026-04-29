Omicidio a Foggia l' appello di De Sabato | Lo Stato deve tornare in città prima che si spari ancora

A Foggia si sono verificati recenti episodi violenti, tra cui una sparatoria avvenuta in pieno giorno che ha causato un morto e tre feriti. Il consigliere comunale ha sottolineato che questi eventi non sono isolati, ma rappresentano segnali che richiedono un intervento rapido e coordinato da parte delle autorità. La situazione ha suscitato preoccupazione tra i residenti e le istituzioni locali.

Negli ultimi giorni a Foggia si sono verificati episodi gravi, tra cui una sparatoria in pieno giorno, che ha portato alla morte di una persona e al ferimento di altre tre: “Non sono fatti da isolare, ma segnali che richiedono una risposta immediata e coordinata”, osserva il consigliere comunale.🔗 Leggi su Foggiatoday.it 15 APRILE 2026 - FOGGIA: OMICIDIO DINO CARTA, AUDIO CHOC DEGLI ISTANTI PRIMA DEGLI SPARI Notizie correlate Omicidio di Annibale Carta, l’audio choc del delitto di Foggia: “Ma che fai? Mi spari?”Quattro spari e voci che si sovrappongo, in parte incomprensibili, sono state cristallizzate in un audio registrato da una telecamera di... L'audio dell'omicidio di Dino Carta, il diverbio e poi gli spari: "Oh, che fai mi spari?"Questo pomeriggio, mercoledì 15 aprile, durante la trasmissione ‘Ore 14’, in onda su Raidue, è stato trasmesso in esclusiva l'audio delle telecamere... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Omicidio Dino Carta a Foggia, indagini su un uomo morto nel 2023; Omicidio Carta, una donna potrebbe aver visto tutto. L'appello a 'Chi l'ha visto?': Fatti avanti; Foggia, dall’autopsia le verità sull'omicidio di Dino Carta. E oggi un corteo per chiedere giustizia; Omicidio di Dino Carta a Foggia: la pista che lega l’assassinio alla morte di un uomo nel suo palazzo nel 2023. Omicidio Dino Carta a Foggia, è ancora caccia all'assassino: l'ombra di Spiderman sul moventeL'ipotesi sul legame sulla morte del pregiudicato Spiderman, caduto dal balcone della famiglia di Dino Carta e l'omicidio del 42enne a Foggia ... virgilio.it Personal trainer ucciso a Foggia, diffuso fotogramma con possibile testimoneIl fermo immagine che ha ripreso la presenza di una persona sul luogo e all'ora dell'omicidio di Dino Carta, il 42enne personal trainer ucciso a Foggia il 13 aprile scorso, ritrae la possibile testimo ... ansa.it Nell'invito a comparire di Sempio cambia il capo di imputazione: non più concorso in omicidio ma omicidio volontario. La legale del 38enne lascia intendere che l'indagato potrebbe avvalersi della facoltà di non rispondere - facebook.com facebook Brescia, accoltella e rapina una donna: fermato per tentato omicidio x.com