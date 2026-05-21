Comunali Alfieri in piazza con Battaglia | Reggio deve continuare il percorso di crescita e credibilità
Nella giornata di oggi, piazza Camagna ha visto la presenza del senatore del Partito democratico, che ha partecipato a un incontro pubblico a sostegno del candidato del centrosinistra. L’evento si è svolto in un clima di partecipazione, con il senatore che ha espresso l’intenzione di proseguire il percorso di sviluppo e consolidamento della città. La manifestazione ha attirato diversi cittadini e rappresentanti politici locali, sottolineando l’interesse verso le prossime elezioni comunali.
Piazza Camagna ha accolto il senatore del Partito democratico Alessandro Alfieri, a Reggio Calabria a sostegno del candidato del centrosinistra Domenico Battaglia.All’iniziativa erano presenti il segretario provinciale del Pd Giuseppe Panetta, il senatore e segretario regionale del Pd Nicola Irto. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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