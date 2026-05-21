Comunali a Reggio Calabria doppio appuntamento con Alfieri e Battaglia

Da reggiotoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 21 maggio a Reggio Calabria si terrà un evento con la presenza del senatore Alessandro Alfieri, responsabile Riforme e Pnrr della segreteria nazionale del Partito Democratico. Alfieri parteciperà a una serie di iniziative in supporto del candidato sindaco del centrosinistra, Mimmo Battaglia. La giornata si svolgerà con incontri pubblici e attività sul territorio, coinvolgendo la comunità locale. L'appuntamento si inserisce nel quadro delle elezioni comunali che si terranno nella città.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il senatore Alessandro Alfieri, responsabile Riforme e Pnrr della segreteria nazionale del Partito Democratico, sarà giovedì 21 maggio a Reggio Calabria per una giornata di iniziative a sostegno del candidato sindaco del centrosinistra Mimmo Battaglia.Alle ore 16.30, in piazza Camagna, si terrà. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Reggio Calabria: Battaglia sfida il Centrodestra con i fattiA circa quaranta giorni dalle prossime consultazioni comunali a Reggio Calabria, Mimmo Battaglia, candidato del CentroSinistra, ha delineato la...

Leggi anche: Comunali, turismo e sviluppo del territorio: a Reggio Calabria incontro con il ministro Mazzi

reggio calabria comunali a reggio calabriaAppalti e autorizzazioni, corruzione al Comune di Reggio Calabria: quattro misure cautelari – NOMIREGGIO CALABRIA La Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria, sta eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di quattro persone accusate, a vario t ... corrieredellacalabria.it

reggio calabria comunali a reggio calabriaReggio Calabria. Elezioni 24-25 maggio, prosegue la campagna informativa del Comune sulle modalità di votoPer supportare gli elettori a orientarsi tra le novità di questa tornata elettorale l’Amministrazione comunale rende disponibili alcuni materiali informativi ... ilmetropolitano.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web