Comunali a Reggio Calabria doppio appuntamento con Alfieri e Battaglia
Il 21 maggio a Reggio Calabria si terrà un evento con la presenza del senatore Alessandro Alfieri, responsabile Riforme e Pnrr della segreteria nazionale del Partito Democratico. Alfieri parteciperà a una serie di iniziative in supporto del candidato sindaco del centrosinistra, Mimmo Battaglia. La giornata si svolgerà con incontri pubblici e attività sul territorio, coinvolgendo la comunità locale. L'appuntamento si inserisce nel quadro delle elezioni comunali che si terranno nella città.
Il senatore Alessandro Alfieri, responsabile Riforme e Pnrr della segreteria nazionale del Partito Democratico, sarà giovedì 21 maggio a Reggio Calabria per una giornata di iniziative a sostegno del candidato sindaco del centrosinistra Mimmo Battaglia.Alle ore 16.30, in piazza Camagna, si terrà. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Sullo stesso argomento
Reggio Calabria: Battaglia sfida il Centrodestra con i fattiA circa quaranta giorni dalle prossime consultazioni comunali a Reggio Calabria, Mimmo Battaglia, candidato del CentroSinistra, ha delineato la...
Leggi anche: Comunali, turismo e sviluppo del territorio: a Reggio Calabria incontro con il ministro Mazzi
Comunali a Reggio Calabria, il centrodestra: Basta nomine e assunzioni elettorali ift.tt/vXNtQIx ift.tt/wBS5AN2 x.com
Dopo la giornata di ieri con Giovanni Donzelli Reggio Calabria oggi ha ospitato il ministro al turismo Gianmarco Mazzi. Un incontro importante alla vigilia delle elezioni comunali di Reggio Calabria a sostegno del candidato a sindaco Francesco Cannizzar facebook
Appalti e autorizzazioni, corruzione al Comune di Reggio Calabria: quattro misure cautelari – NOMIREGGIO CALABRIA La Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria, sta eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di quattro persone accusate, a vario t ... corrieredellacalabria.it
Reggio Calabria. Elezioni 24-25 maggio, prosegue la campagna informativa del Comune sulle modalità di votoPer supportare gli elettori a orientarsi tra le novità di questa tornata elettorale l’Amministrazione comunale rende disponibili alcuni materiali informativi ... ilmetropolitano.it