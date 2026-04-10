Reggio Calabria | Battaglia sfida il Centrodestra con i fatti

A circa quaranta giorni dalle prossime elezioni comunali a Reggio Calabria, il candidato del CentroSinistra ha annunciato la propria strategia politica. Ha sottolineato l'importanza di una gestione amministrativa stabile e ha criticato alcune decisioni prese a livello regionale. La campagna elettorale si concentra quindi sulla differenziazione rispetto alle altre forze in corsa, con un focus sulle competenze amministrative e sulle criticità regionali.

A circa quaranta giorni dalle prossime consultazioni comunali a Reggio Calabria, Mimmo Battaglia, candidato del CentroSinistra, ha delineato la propria strategia politica puntando sulla solidità amministrativa e sulla critica alle scelte regionali. Durante un colloquio con Graziano Tomarchio, il candidato ha ribadito la convinzione che la vittoria appartenga alla sua coalizione, sostenendo che l’elettorato reggino saprà distinguere tra una gestione basata su programmi reali e una comunicazione esclusivamente aggressiva. Gestione dei bilanci e divergenze sull’autonomia. Il percorso tracciato dal candidato del CentroSinistra si fonda sulla stabilità finanziaria raggiunta negli ultimi tempi. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Reggio Calabria: Battaglia sfida il Centrodestra con i fatti Elezioni Comunali Reggio Calabria, c’è la data delle primarie del Pd. Si avvicina la sfida BattagliaReggio Calabria si prepara a scegliere il suo prossimo sindaco attraverso un percorso di primarie del centrosinistra, fissate per il 15 marzo. Reggio Calabria: Ripepi sfida il declino con la Rivoluzione 743 a.C.Massimo Ripepi ha ufficializzato la sua candidatura come capolista di Alternativa Popolare per le prossime elezioni comunali a Reggio Calabria,... Temi più discussi: Reggio Calabria, Nucera si ritira e la sfida si polarizza; Elezioni, Battaglia sfida Cannizzaro: ‘Reggio scelga tra due visioni opposte’; Reggio Calabria, Mimmo Battaglia ai microfoni di Graziano Tomarchio: Niente urla, solo fatti. Sarò il Sindaco di tutti. VIDEO; Spareggio promozione in A2, De Santis: Domenica altra battaglia per la Domotek Reggio Calabria. Restrizioni di carburante all’aeroporto di Reggio Calabria, Battaglia: dal Governo vogliamo risposte immediateApprendiamo con sgomento e forte preoccupazione le notizie riguardanti le restrizioni della disponibilità di carburante per gli aeromobili nell’aeroporto dello Stretto Tito Minniti. Ad affermarlo ... strettoweb.com Elezioni a Reggio, al via il duello ‘Battaglia-Cannizzaro’: che la sfida abbia inizioNel 2022, proprio nei nostri studi, si è tenuto un confronto tra i due leader in vista delle politiche. Adesso si ritroveranno nuovamente 'faccia a faccia' ... citynow.it Depositata in procura a Reggio Calabria la consulenza del pm: «Arresto cardio-circolatorio da un quadro infettivo infiammatorio sistemico». Indagata l’ultima moglie dell’ex parlamentare morto a Dubai: ora l’inchiesta punta a stabilire se il suo testamento sia a - facebook.com facebook Pinakes, tavolette in argilla del V sec. a.C. ideate e prodotte dai ceramisti di Locri per la devozione a Persefone. In ambito cultuale locrese era correlato alla fanciulla che diventa donna. Conservate tra il museo di Locri e Reggio Calabria #Calabria #ancient #a x.com