Comolli verso l’addio alla Juve Tuttosport | martedì l’incontro con Elkann senza Champions è fuori

Da juventusnews24.com 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un dirigente si appresta a lasciare il proprio ruolo nel club bianconero dopo aver perso la possibilità di qualificarsi per la Champions League. In vista di questa decisione, è previsto un incontro martedì con il presidente. La mancata qualificazione alla competizione europea ha portato a questa eventuale separazione. La discussione tra le parti si concentrerà sui prossimi passi e sulle implicazioni per il futuro della squadra. La situazione si svela in un momento di cambiamenti e incertezza per il club.

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Comolli verso l’addio alla Juve (Tuttosport): martedì l’incontro con Elkann, senza Champions League è fuori dal club. Tutto è letteralmente congelato alla  Continassa. Il centro sportivo della  Juventus  è avvolto da un silenzio irreale, dove l’attesa per il futuro si mescola ai tormenti del presente. La crisi interna è evidente: sfiducia e paralisi decisionale bloccano ogni operatività quotidiana. I segnali sono inequivocabili. Lunedì l’ad  Damien Comolli  ha annullato una riunione decisiva con l’area scout, mentre martedì è clamorosamente saltato il meeting generale con tutti i dipendenti. Sviluppi che alimentano i sospetti verso un inevitabile scenario: senza la qualificazione in Champions League, le chance di conferma per il manager francese sono pari a zero. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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