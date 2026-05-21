Comolli verso l’addio alla Juve Tuttosport | martedì l’incontro col Elkann senza Champions è fuori

Un membro dello staff tecnico sta per lasciare la squadra e incontrerà martedì il presidente. La decisione arriva dopo che la squadra non ha ottenuto la qualificazione alla Champions League. La notizia è stata riportata dal quotidiano sportivo, che ha sottolineato come l’addio sia ormai imminente. La partita di ritorno di coppa non si è conclusa con l’obiettivo sperato e ha portato a questa eventualità. La discussione con il presidente è prevista per il giorno successivo alla partita.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui