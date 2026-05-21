Comolli verso l’addio alla Juve Tuttosport | martedì l’incontro col Elkann senza Champions è fuori
Un membro dello staff tecnico sta per lasciare la squadra e incontrerà martedì il presidente. La decisione arriva dopo che la squadra non ha ottenuto la qualificazione alla Champions League. La notizia è stata riportata dal quotidiano sportivo, che ha sottolineato come l’addio sia ormai imminente. La partita di ritorno di coppa non si è conclusa con l’obiettivo sperato e ha portato a questa eventualità. La discussione con il presidente è prevista per il giorno successivo alla partita.
Comolli verso l’addio alla Juve (Tuttosport): martedì l’incontro col Elkann, senza Champions League è fuori dal club. Tutto è letteralmente congelato alla Continassa. Il centro sportivo della Juventus è avvolto da un silenzio irreale, dove l’attesa per il futuro si mescola ai tormenti del presente. La crisi interna è evidente: sfiducia e paralisi decisionale bloccano ogni operatività quotidiana. I segnali sono inequivocabili. Lunedì l’ad Damien Comolli ha annullato una riunione decisiva con l’area scout, mentre martedì è clamorosamente saltato il meeting generale con tutti i dipendenti. Sviluppi che alimentano i sospetti verso un inevitabile scenario: senza la qualificazione in Champions League, le chance di conferma per il manager francese sono pari a zero. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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