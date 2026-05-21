Comolli verso l’addio alla Juve Tuttosport | martedì l’incontro col Elkann senza Champions è fuori

Da juventusnews24.com 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un membro dello staff tecnico sta per lasciare la squadra e incontrerà martedì il presidente. La decisione arriva dopo che la squadra non ha ottenuto la qualificazione alla Champions League. La notizia è stata riportata dal quotidiano sportivo, che ha sottolineato come l’addio sia ormai imminente. La partita di ritorno di coppa non si è conclusa con l’obiettivo sperato e ha portato a questa eventualità. La discussione con il presidente è prevista per il giorno successivo alla partita.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Comolli verso l’addio alla Juve (Tuttosport): martedì l’incontro col Elkann, senza Champions League è fuori dal club. Tutto è letteralmente congelato alla  Continassa. Il centro sportivo della  Juventus  è avvolto da un silenzio irreale, dove l’attesa per il futuro si mescola ai tormenti del presente. La crisi interna è evidente: sfiducia e paralisi decisionale bloccano ogni operatività quotidiana. I segnali sono inequivocabili. Lunedì l’ad  Damien Comolli  ha annullato una riunione decisiva con l’area scout, mentre martedì è clamorosamente saltato il meeting generale con tutti i dipendenti. Sviluppi che alimentano i sospetti verso un inevitabile scenario: senza la qualificazione in Champions League, le chance di conferma per il manager francese sono pari a zero. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

comolli verso l8217addio alla juve tuttosport marted236 l8217incontro col elkann senza champions 232 fuori
© Juventusnews24.com - Comolli verso l’addio alla Juve (Tuttosport): martedì l’incontro col Elkann, senza Champions è fuori
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Mercato Juve2 Registi per Spalletti! Si Accende il Mercato!

Video Mercato Juve2 Registi per Spalletti! Si Accende il Mercato!

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Juve, Comolli a rischio senza Champions. E Spalletti vuole parlare con Elkann...

Comolli a rischio senza Champions League: John Elkann riflette. Quale può essere il segnale forte della proprietà alla JuventusCrollo Juve, la Champions si allontana e può cambiare tutto per i piani sul mercato! Da Alisson a Bernardo Silva, il punto Comolli a rischio senza...

comolli verso l addioJuventus, il derby decide una stagione: Spalletti pensa alle dimissioni, Comolli verso l’addio e il retroscena su YildizJuventus, il derby decide una stagione: Spalletti pensa alle dimissioni, Comolli verso l’addio e il retroscena su Yildiz ... sport.virgilio.it

comolli verso l addioJuve, Comolli verso l'addio: gli acquisti flop e la teoria degli algoritmi che nel calcio non funzionaAlla fine sarà Damien Comolli a pagare per il fallimento della stagione della Juventus. A meno di un ennesimo colpo di scena, che comunque, visti i precedenti in questa stagione, non è da escludere a ... tuttomercatoweb.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web