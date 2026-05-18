Ultimissime Juve LIVE | Elkann prepara l’aumento di capitale Comolli e Modesto rischiano
In queste ore si registrano sviluppi importanti in casa Juventus, con l’amministratore delegato che sta preparando un aumento di capitale. Nel frattempo, due allenatori sono sotto rischio di esonero, secondo quanto riferito da fonti vicine alla società. La giornata si svolge con aggiornamenti continui, mentre il club si confronta con questioni finanziarie e sportive che coinvolgono diverse figure chiave. Le notizie arrivano in tempo reale, offrendo un quadro dei principali eventi che stanno interessando la squadra in questa fase.
Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Ultimissime Juve LIVE – 18 maggio 2026. Vlahovic e la Juve verso la separazione? Come cambiano gli scenari in caso di mancata qualificazione alla Champions. Ore 15.40 – Vlahovic e la Juventus verso la separazione? Il mancato approdo in Champions frena il rinnovo, il centravanti valuta altre destinazioni internazionali Juve Fiorentina 0-2: Spalletti, e questa sarebbe una buona stagione? Cronaca di un fallimento La Juve a freddo – VIDEO con Paolo Rossi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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Santo Viglianesi. . ? Alfredo #Pedullà post partita: Dramma #Juve: #Elkann, hai fatto un disastro #JuveFiorentina - Facebook facebook
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