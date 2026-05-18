Ultimissime Juve LIVE | Elkann prepara l’aumento di capitale Comolli e Modesto rischiano

In queste ore si registrano sviluppi importanti in casa Juventus, con l’amministratore delegato che sta preparando un aumento di capitale. Nel frattempo, due allenatori sono sotto rischio di esonero, secondo quanto riferito da fonti vicine alla società. La giornata si svolge con aggiornamenti continui, mentre il club si confronta con questioni finanziarie e sportive che coinvolgono diverse figure chiave. Le notizie arrivano in tempo reale, offrendo un quadro dei principali eventi che stanno interessando la squadra in questa fase.

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