Como sicurezza urbana e controlli anti degrado | 87 allontanamenti in due mesi

Negli ultimi due mesi, sono stati intensificati i controlli nelle aree della città ritenute più a rischio, con l'obiettivo di contrastare situazioni di degrado e garantire la sicurezza urbana. Durante questo periodo, sono stati effettuati numerosi interventi che hanno portato all'allontanamento di 87 persone e alla contestazione di oltre 200 violazioni di vario genere. Le operazioni si sono concentrate principalmente in zone particolarmente sensibili, con l’obiettivo di mantenere l’ordine e prevenire episodi di disturbo.

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