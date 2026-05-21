Como sicurezza urbana e controlli anti degrado | 87 allontanamenti in due mesi

Da quicomo.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi due mesi, sono stati intensificati i controlli nelle aree della città ritenute più a rischio, con l'obiettivo di contrastare situazioni di degrado e garantire la sicurezza urbana. Durante questo periodo, sono stati effettuati numerosi interventi che hanno portato all'allontanamento di 87 persone e alla contestazione di oltre 200 violazioni di vario genere. Le operazioni si sono concentrate principalmente in zone particolarmente sensibili, con l’obiettivo di mantenere l’ordine e prevenire episodi di disturbo.

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Controlli rafforzati nelle zone considerate più sensibili della città, con decine di allontanamenti e oltre 200 violazioni contestate. È il bilancio dell’attività svolta dalla polizia locale di Como sul fronte della sicurezza urbana tra il 1° marzo e il 30 aprile.Nel corso dei due mesi sono stati. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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