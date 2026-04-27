Il coordinamento comunale di Fratelli d’Italia ha richiesto alla Prefettura di avviare un confronto con i rappresentanti degli esercenti commerciali per discutere di sicurezza e misure contro il degrado. La richiesta arriva in un momento in cui si evidenziano tensioni tra le categorie e le autorità sulla gestione delle problematiche legate alla sicurezza urbana. La proposta mira a trovare soluzioni condivise senza limitare le libertà individuali.

Il coordinamento comunale di Fratelli d’Italia chiede alla Prefettura di aprire un tavolo di confronto sulla sicurezza con i rappresentanti degli esercenti commerciali. Una richiesta che arriva a seguito delle misure antidegrado scattate dopo il pestaggio di Giacomo Bongiorni. "Una scelta comprensibile ma che rischia di penalizzare gli esercenti e svuotare il centro della nostra città - scrivono dal coordinamento comunale -, lasciando in preda a quella mala movida che genera schiamazzi, degrado, disagio per i residenti e problemi di ordine pubblico. Il vero tema, oltre che dal punto di vista culturale non è quello di svuotare le piazze ma riempirle con qualità.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sicurezza e misure anti-degrado: "Serve un tavolo con le categorie. No alla restrizione delle libertà"

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