Mercato Coperto controlli a tappeto tra bivacchi e degrado | 50 interventi in tre mesi

Da riminitoday.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel corso dei primi tre mesi del 2026, la Polizia locale di Rimini ha effettuato più di cinquant' interventi nell'area del Mercato Coperto e nelle vie limitrofe. Durante le operazioni sono state identificate oltre duecento persone, con controlli mirati per contrastare bivacchi e situazioni di degrado. Le attività rientrano in una serie di interventi tesi a garantire la sicurezza e il rispetto delle regole nell'area.

Più di cinquanta interventi mirati e oltre duecento persone identificate: sono i numeri che fotografano l' attività svolta dal Nucleo sicurezza urbana della Polizia locale di Rimini nell'area del Mercato Coperto e nelle vie circostanti nei primi tre mesi del 2026. Un'azione condotta sia in abiti.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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