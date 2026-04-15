Mercato Coperto controlli a tappeto tra bivacchi e degrado | 50 interventi in tre mesi

Nel corso dei primi tre mesi del 2026, la Polizia locale di Rimini ha effettuato più di cinquant' interventi nell'area del Mercato Coperto e nelle vie limitrofe. Durante le operazioni sono state identificate oltre duecento persone, con controlli mirati per contrastare bivacchi e situazioni di degrado. Le attività rientrano in una serie di interventi tesi a garantire la sicurezza e il rispetto delle regole nell'area.

Più di cinquanta interventi mirati e oltre duecento persone identificate: sono i numeri che fotografano l' attività svolta dal Nucleo sicurezza urbana della Polizia locale di Rimini nell'area del Mercato Coperto e nelle vie circostanti nei primi tre mesi del 2026. Un'azione condotta sia in abiti.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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Cronaca. Giro di vite sulla sicurezza al Mercato Coperto di Rimini: 200 identificazioni e denunce nel primo trimestre 2026 - facebook.com facebook