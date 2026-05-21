Como raffica di controlli della polizia locale in 60 giorni | patenti contraffatte aggressioni e sgomberi

In un periodo di 60 giorni, le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli sul territorio di Como, portando a numerose operazioni di verifica. Sono stati sequestrati documenti falsi e segnalate diverse aggressioni nei confronti di agenti in divisa. Tra le attività svolte ci sono anche le ispezioni presso abitazioni e locali pubblici, con alcuni casi di furto e tentativi di superare l’esame della patente utilizzando dispositivi elettronici nascosti.

Patenti contraffatte, aggressioni a pubblici ufficiali, furti e persino tentativi di superare l’esame della patente usando auricolari e telecamere nascoste. È il bilancio dell’attività svolta dalla polizia locale di Como nei due mesi compresi tra il 1° marzo e il 30 aprile.Nel periodo preso in. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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Gallarate - Polizia locale in azione, 4 sere di controlli

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