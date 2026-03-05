Tolleranza zero contro l’abbandono dei rifiuti raffica di controlli della polizia locale

La polizia locale di Reggio Calabria sta intensificando i controlli per prevenire l’abbandono dei rifiuti. Le forze dell’ordine stanno effettuando verifiche più frequenti in diverse zone della città, con l’obiettivo di reprimere comportamenti illeciti e mantenere il decoro urbano. L’azione si concentra sulla repressione di chi lascia i rifiuti in modo sconsiderato e senza autorizzazione.

Oltre sessanta le sanzioni, monitoraggi quotidiani su tutto il territorio e verifiche sui possibili evasori della Tari a tutela del decoro urbano e della viabilità Prosegue con determinazione l’azione della polizia locale di Reggio Calabria volta a contrastare il fenomeno dell’abbandono indiscriminato dei rifiuti sul territorio cittadino. Parallelamente, l’attività di vigilanza sta consentendo di individuare numerosi casi di potenziale evasione della Tari, permettendo così all’ente di procedere con ulteriori verifiche amministrative e fiscali. L’impegno della polizia locale si integra inoltre con i servizi di regolazione della viabilità predisposti per agevolare le operazioni di spazzamento e pulizia delle strade da parte del concessionario del servizio di igiene urbana. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Tolleranza zero contro l’abbandono illecito dei rifiuti: controlli rafforzati e sanzioni severeSono attualmente operative due fototrappole, già impiegate con risultati concreti e documentati.

Sant’Antimo, tolleranza zero contro l’abbandono dei rifiutiTorre Annunziata, Banco alimentare e sostegno alle famiglie con disagio economico.

Aggiornamenti e notizie su Tolleranza zero.

Temi più discussi: Marathon promette tolleranza zero contro i cheater: ban permanenti e controlli costanti; Crotone, tolleranza zero contro l’abbandono dei rifiuti: 113 sanzioni in un mese; Vannacci lancia il suo pacchetto sicurezza in nome della tolleranza zero; Battaglia contro il degrado. Il Comune non si ferma: avanti con tolleranza zero.

Abbandono di rifiuti a Monza: 47 sanzioni in due mesiMONZA - Tolleranza zero contro l'abbandono di rifiuti a Monza: 47 sanzioni in due mesi portato all'identificazione e alla sanzione di 47 ... monzaindiretta.it

Tolleranza zero contro l’abbandono dei rifiuti a Civitella Roveto, in vigore le nuove e pesantissime sanzioniCivitella Roveto - Il Comune di Civitella Roveto ha emanato un avviso ufficiale per contrastare con estrema fermezza il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti. Nel paese marsicano sono state ... terremarsicane.it

Sicurezza, Vannacci a gamba tesa: “Tolleranza zero” Slogan duri nell'annuncio di un "pacchetto" di norme da proporre al Parlamento... - facebook.com facebook

La raffica di norme a "Tolleranza Zero“ pensate da Roberto Vannacci: ecco cosa c'è nel pacchetto di emendamenti presentati ieri a Roma Di Ettore Bellavia #5marzo x.com