Como perde la storica Polleria Bancora | diventerà un ristorante
A Como, la storica Polleria Bancora di via Diaz 51 sta per chiudere dopo molti anni di attività, segnando la fine di un punto di riferimento per il quartiere. La vendita dell’immobile è stata confermata, e al suo posto sorgerà un nuovo locale dedicato alla ristorazione, anche se i dettagli sul progetto non sono ancora stati divulgati. La chiusura rappresenta un cambiamento significativo per la zona, che ha visto altri esercizi storici chiudere negli ultimi tempi.
Un’altra storica insegna del centro di Como si prepara a spegnersi. La polleria Bancora di via Diaz 51, per decenni punto di riferimento del commercio di quartiere cittadino, chiuderà infatti i battenti per lasciare spazio a un nuovo progetto di ristorazione ancora avvolto nel riserbo. L’angolo. 🔗 Leggi su Quicomo.it
Sullo stesso argomento
Addio al bar dei Cesaroni: lo storico locale di Garbatella diventerà un ristoranteA pochi giorni dall'inizio della nuova stagione della serie tv, chiude lo storico Bar dei Cesaroni alla Garbatella: al suo posto arriva l’osteria...
Il ristorante . Alla Stazione è bottega storicaDa piccolo bar negli anni che seguirono la seconda guerra mondiale a un ristorante storico e noto da decenni per oltre i confini d Misano.