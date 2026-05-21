Como perde la storica Polleria Bancora | diventerà un ristorante

A Como, la storica Polleria Bancora di via Diaz 51 sta per chiudere dopo molti anni di attività, segnando la fine di un punto di riferimento per il quartiere. La vendita dell’immobile è stata confermata, e al suo posto sorgerà un nuovo locale dedicato alla ristorazione, anche se i dettagli sul progetto non sono ancora stati divulgati. La chiusura rappresenta un cambiamento significativo per la zona, che ha visto altri esercizi storici chiudere negli ultimi tempi.

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