Il ristorante Alla Stazione è bottega storica

Il ristorante Alla Stazione è una bottega storica che ha avuto origine come piccolo bar nei anni successivi alla seconda guerra mondiale. Nel corso del tempo, si è trasformato in un locale rinomato, conosciuto da decenni anche oltre i confini di Misano. La sua lunga presenza sul territorio lo rende un punto di riferimento per chi cerca un’esperienza culinaria consolidata.

Da piccolo bar negli anni che seguirono la seconda guerra mondiale a un ristorante storico e noto da decenni per oltre i confini d Misano. All’albo delle Botteghe storiche si aggiunge una nuova realtà, il Ristorante alla Stazione, che quest’anno festeggia 80 anni di attività. Nato nel 1947 con il nome di Piccolo Bar per volontà dei coniugi Seconda Bologna e Guerrino Moroncelli, negli anni ’60 l’attività che si affaccia sulla banchina della stazione, prese il nome di Bar della Stazione, per poi cambiare nuovamente denominazione nell’attuale Ristorante alla Stazione. Sul finire degli anni ‘60 entrarono nella conduzione del locale anche i figli Giancarlo e Sanzio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il ristorante . Alla Stazione è bottega storica Articoli correlati Dal Piccolo Bar al ristorante alla Stazione: un cammino lungo 80 anni che diventa "Bottega storica"Dal 1947 a oggi tre generazioni della famiglia Moroncelli hanno portato avanti l’attività nel locale di via della Repubblica Una nuova realtà si... Addio alla libreria Hoepli? Milano si ribella: "Diventi bottega storica per salvarsi"Clienti, affezionati e, soprattutto, dipendenti non si arrendono alla chiusura della storica casa editrice e libreria Hoepli di Milano. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Alla Stazione Temi più discussi: Il ristorante . Alla Stazione è bottega storica; Dal Piccolo Bar al ristorante alla Stazione: un cammino lungo 80 anni che diventa Bottega storica; Misano Adriatico. Ristorante alla Stazione, 80 anni di belle storie: è bottega storica; Misano Adriatico, il Ristorante alla Stazione entra nell’Albo delle Botteghe Storiche. Misano, il Ristorante alla Stazione diventa Bottega StoricaMisano festeggia un'altra Bottega Storica. Il Ristorante alla Stazione, quest’anno festeggia 80 anni di attività. Nato nel 1947 con il nome di Piccolo Bar per ... chiamamicitta.it Misano, il ristorante alla Stazione diventa Bottega Storica: una lunga storia di famigliaUna nuova realtà si aggiunge all’Albo delle Botteghe Storiche del Comune di Misano: si tratta del Ristorante alla Stazione, che quest’anno festeggia ... corriereromagna.it Ravenna, stazione mobile dei Carabinieri davanti alla stazione. Il vicensindaco Fusignani :”Siamo d’accordo. È la soluzione che avevamo proposto” - facebook.com facebook Il locale, attivo dal 1947 e affacciato sulla stazione ferroviaria, festeggia 80 anni di attività e riceve la targa dal Comune #MisanoAdriatico #Attualita x.com