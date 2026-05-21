Como infermiere sorpreso a rubare morfina in ospedale | patteggia due anni

A Como, un infermiere che lavorava nel reparto di Ortopedia dell’ospedale Sant’Anna è stato sorpreso mentre sottraeva morfina. Dopo essere stato individuato, ha scelto di patteggiare una condanna di due anni di reclusione. L’episodio si è verificato all’interno della struttura sanitaria, dove l’uomo aveva accesso alle sostanze controllate. La vicenda è stata gestita dalle autorità competenti, e la sentenza è stata pronunciata in sede di accordo tra le parti.

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ABBONATI A DAYITALIANEWS L’uomo lavorava nel reparto di Ortopedia del Sant’Anna. Si è conclusa con un patteggiamento a 2 anni di reclusione la vicenda che ha coinvolto un infermiere dell’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia, nel Comasco, accusato di aver sottratto diverse fiale di morfina dal magazzino della struttura sanitaria. Il protagonista della vicenda è un operatore sanitario di 48 anni che, all’epoca dei fatti, prestava servizio nel reparto di Ortopedia dell’Asst Lariana. Le indagini partite da una segnalazione interna. L’inchiesta era nata dopo alcune anomalie rilevate all’interno dell’ospedale nella gestione dei farmaci. La direzione sanitaria aveva infatti ricevuto una segnalazione relativa alla destinazione sospetta di alcune dosi di morfina e aveva avviato verifiche interne sui registri di scarico dei medicinali. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Como, infermiere sorpreso a rubare morfina in ospedale: patteggia due anni ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Como, falsifica i registri e ruba morfina in ospedale: infermiere patteggia due anniComo – A metà settembre Davide Barazzoni, infermiere di 48 anni dell’ospedale Sant’Anna, era stato arrestato con dopo essere stato sorpreso con una... Sorpreso mentre ruba fiale di morfina dal magazzino dell’ospedale di Como: infermiere patteggia 2 anniUn infermiere di 48 anni accusato di peculato ha patteggiato una pena pari a 2 anni. Sorpreso mentre ruba fiale di morfina dal magazzino dell’ospedale di Como: infermiere patteggia 2 anniHa patteggiato 2 anni di reclusione l'infermiere dell'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia (in provincia di Como) che lo scorso settembre era stato sorpreso dalla polizia mentre rubava una ... fanpage.it Como, falsifica i registri e ruba morfina in ospedale: infermiere patteggia due anniLa polizia lo aveva arrestato verificando una segnalazione interna al sant’Anna su criticità legate alla destinazione di alcune dosi ... ilgiorno.it