Un operatore socio sanitario di 46 anni, di origine peruviana, ha optato per il patteggiamento a due anni di reclusione nell’ambito di un procedimento legale aperto a seguito di accuse di maltrattamenti e violenza sessuale. L’uomo era stato arrestato lo scorso 23 dicembre, coinvolto in un’indagine che riguarda due anziane ospiti di una residenza sanitaria assistenziale a Parabiago. La vicenda ha portato a un procedimento giudiziario ancora in corso.

Parabiago (Milano), 28 aprile 2026 - Ha scelto la via del patteggiamento l’operatore socio sanitario di 46 anni, di origine peruviana, arrestato l o scorso 23 dicembre con l’accusa di maltrattamenti e violenza sessuale nei confronti di due anziane ospiti di una Rsa di Parabiago. https:www.ilgiorno.itvideoparabiago-infermiere-di-una-rsa-arrestato-per-maltrattamenti-e-violenze-nei-confronti-di-due-degenti-me7nnzz1 Il pubblico ministero Nadia Calcaterra e la difesa hanno concordato una pena di due anni di reclusione, che dovrà ora essere ratificata dal giudice per l’udienza preliminare. L’uomo, tuttora agli arresti domiciliari, era finito al centro di un’indagine avviata nell’autunno scorso dai carabinieri della Compagnia di Legnano, coordinati dalla Procura di Busto Arsizio.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Abusi su due anziane alla Rsa di Parabiago: l’infermiere patteggia 2 anni

Notizie correlate

Rsa Dizzasco: 5 anni ai responsabili, abusi e negligenze sugliDizzasco, condanne e risarcimenti per i maltrattamenti alla Rsa: una sentenza che riapre il dibattito sulla cura degli anziani Si chiude con una...

Lecce, abusi sessuali su una bambina di 8 anni: due arresti tra cui la madreI carabinieri della stazione di Taviano, in provincia di Lecce, hanno arrestato un uomo di 71 anni e una donna di 53 anni, ritenuti presunti...

Aggiornamenti e dibattiti

Abusi su due anziane alla Rsa di Parabiago: l’infermiere patteggia 2 anniParabiago (Milano), 28 aprile 2026 - Ha scelto la via del patteggiamento l’operatore socio sanitario di 46 anni, di origine peruviana, arrestato lo scorso 23 dicembre con l’accusa di maltrattamenti e ... ilgiorno.it

Botte e abusi sessuali su due anziane di 79 e 87 anni nella Rsa di Parabiago: arrestato un operatore 46enne, la scoperta di uno dei figliVessate, insultate, palpeggiate, abusate sessualmente e prese a schiaffi. Vittime due anziane di 79 e 87 anni ospiti della Rsa comunale «Albergo del nonno» di Parabiago. Casi avvenuti in poco più di ... milano.corriere.it