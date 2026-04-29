Abusi su anziane nella Rsa tradito dalle microspie e dai lividi delle vittime | l’infermiere patteggia 2 anni

Un infermiere coinvolto in un caso di abusi su anziane all’interno di una residenza sanitaria assistenziale ha accettato un patteggiamento di due anni di carcere. Le indagini hanno portato alla scoperta di microspie installate dagli investigatori e di lividi visibili sulle vittime, che hanno contribuito a ricostruire le violenze subite. L’operazione ha portato all’arresto e alla successiva definizione della posizione dell’indagato.

Parabiago (Legnano), 29 aprile 2026 – Si chiude con il patteggiamento di una pena a due anni di reclusione il procedimento a carico dell’operatore sociosanitario di 46 anni peruviano arrestato il 23 dicembre 2025 per maltrattamenti e violenza sessuale nei confronti di due anziane ospiti di una Rsa di Parabiago. Sviluppo dell'indagine. L’accordo tra il pubblico ministero Nadia Calcaterra e la difesa dovrà ora essere ratificato dal giudice per l’udienza preliminare. Il quarantaseienne, tuttora agli arresti domiciliari, era finito al centro di un’indagine avviata nell’autunno dello scorso anno dai carabinieri della Compagnia di Legnano con il coordinamento della Procura di Busto Arsizio.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Abusi su anziane nella Rsa, tradito dalle microspie e dai lividi delle vittime: l’infermiere patteggia 2 anni Notizie correlate Abusi su due anziane alla Rsa di Parabiago: l’infermiere patteggia 2 anniParabiago (Milano), 28 aprile 2026 - Ha scelto la via del patteggiamento l’operatore socio sanitario di 46 anni, di origine peruviana, arrestato lo... Leggi anche: Papa Leone: nella prevenzione degli abusi è essenziale l’ascolto delle vittime Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Abusi su anziane nella Rsa, tradito dalle microspie e dai lividi delle vittime: l’infermiere patteggia 2 anni; Abusi su due anziane alla Rsa di Parabiago: l’infermiere patteggia 2 anni; Sono a casa in malattia: i lavoratori giovani fanno più assenze degli anziani; Abusi in Rsa, patteggiamento per l’oss arrestato: due anni di pena concordata. Abusi su anziane nella Rsa, tradito dalle microspie e dai lividi delle vittime: l’infermiere patteggia 2 anniParabiago, il peruviano di 46 anni, arrestato a dicembre, è tuttora ai domiciliari per maltrattamenti e violenz ... ilgiorno.it Abusi su due anziane alla Rsa di Parabiago: l’infermiere patteggia 2 anniL’uomo era stato arrestato lo scorso dicembre con le accuse di maltrattamenti e violenza sessuale ... msn.com Dopo anni di abusi e violenze le cavò gli occhi premendo i pollici sulle orbite, provocandole la perdita della vista. A quattro anni da quei fatti è arrivata la sentenza di primo grado - facebook.com facebook Nasce Renaître, l’organismo dei vescovi francesi per la lotta agli abusi x.com