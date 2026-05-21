Commerzbank | via al dialogo con Unicredit solo con un premio maggiore

La banca tedesca ha aperto un dialogo con la banca italiana, ma solo se questa si impegna a proporre un premio più elevato. La questione riguarda l’ammontare del premio economico che Unicredit dovrebbe offrire ai propri soci per convincerli. Nel frattempo, il consiglio di sorveglianza ha deciso di ridurre la retribuzione dell’amministratore delegato, senza fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni di questa scelta. La discussione si concentra quindi sulle condizioni economiche richieste e sulle recenti decisioni interne alla governance.

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