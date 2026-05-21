Commerzbank | via al dialogo con Unicredit solo con un premio maggiore
La banca tedesca ha aperto un dialogo con la banca italiana, ma solo se questa si impegna a proporre un premio più elevato. La questione riguarda l’ammontare del premio economico che Unicredit dovrebbe offrire ai propri soci per convincerli. Nel frattempo, il consiglio di sorveglianza ha deciso di ridurre la retribuzione dell’amministratore delegato, senza fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni di questa scelta. La discussione si concentra quindi sulle condizioni economiche richieste e sulle recenti decisioni interne alla governance.
? Domande chiave Quale premio economico deve offrire Unicredit per convincere i soci?. Perché il consiglio di sorveglianza ha tagliato la retribuzione di Knof?. Come influirà l'esposizione finanziaria di Orcel sulla quota di controllo?. Cosa accadrà alla strategia di Commerzbank dopo la scadenza del 16 giugno?.? In Breve Assemblea a Wiesbaden con partecipazione del 41,8% del capitale sociale di Commerzbank.. Sindacalista Dirk Mumot e politica tedesca si oppongono all'ingresso di Unicredit.. Jens Weidmann riduce del 30% la retribuzione variabile dell'ex CEO Manfred Knof.. L'offerta pubblica d'acquisto di Unicredit scadrà ufficialmente il prossimo 16 giugno. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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