UniCredit non si arrende anzi rilancia su Commerzbank Il presidente Orcel lancia un’Ops per superare il 30% e riaprire il dialogo con la banca tedesca

UniCredit ha annunciato di aver avviato un’offerta pubblica di scambio (Ops) per aumentare la propria partecipazione in Commerzbank oltre il 30 per cento. La mossa è stata comunicata mentre i mercati europei sono ancora chiusi e fa parte di una strategia di rilancio da parte del presidente del gruppo. La proposta mira a riaprire un canale di dialogo con la banca tedesca.

A mercati europei ancora chiusi, UniCredit ha annunciato il lancio di un’offerta pubblica di scambio (Ops) finalizzata a superare il 30% di Commerzbank. Dietro l’operazione c’è la regia dell’amministratore delegato Andrea Orcel, che da mesi gioca una partita sottile sul terreno bancario tedesco, non tanto per conquistare l’istituto tedesco, ma per sedersi al tavolo con più peso. A dirlo è lo stesso vertice della banca italiana, secondo cui “non miriamo ad acquisire il controllo, ma intendiamo avviare un dialogo costruttivo con Commerzbank e con tutti gli stakeholder” La soglia del 30%: il vero nodo. Come noto, al momento UniCredit possiede già circa il 26% della banca tedesca, oltre a un altro 4% attraverso derivati. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - UniCredit non si arrende, anzi rilancia su Commerzbank. Il presidente Orcel lancia un’Ops per superare il 30% e riaprire il dialogo con la banca tedesca Articoli correlati Unicredit lancia OPS su Commerzbank per superare la soglia del 30%Unicredit ha annunciato a sorpresa il lancio di un’Offerta Pubblica di Scambio (OPS) su Commerzbank, compiendo un passo decisivo verso la banca... UniCredit accelera su Commerzbank: al via l’OPS per superare il 30%UniCredit accelera sul dossier Commerzbank e sceglie una mossa che punta più al consolidamento della partecipazione che a una vera scalata.