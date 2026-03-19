Unicredit pronta a rivedere l’Ops Prove di dialogo con Commerzbank

Unicredit ha avviato nuove discussioni con Commerzbank, con l’amministratore delegato Andrea Orcel che ha aperto alla possibilità di rivedere i termini dell’Offerta Pubblica di Scambio (Ops). La banca italiana si prepara così a riconsiderare la posizione assunta nei mesi scorsi, segnando un cambiamento nel percorso intrapreso da oltre un anno e mezzo.

di Andrea Ropa MILANO Unicredit rilancia il dialogo su Commerzbank. L’ad Andrea Orcel apre alla possibilità di rivedere i termini dell’ Ops, segnando un cambio di passo in una partita che dura da oltre 18 mesi. "Lo scopo dell’offerta è sbloccare la situazione", spiega il banchiere a margine della Morgan Stanley European Financial Conference di Londra, invitando a un confronto diretto in cui "tutte le parti mettano le carte sul tavolo". Dunque l’offerta non è più un punto rigido, ma una base negoziale. E Piazza Gae Aulenti si dice pronta ad adattarla se dal confronto emergeranno condizioni per costruire una visione comune sul futuro della banca tedesca. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Unicredit pronta a rivedere l’Ops. Prove di dialogo con Commerzbank Articoli correlati Orcel (Unicredit) pronto a rivedere OPS. Commerzbank spicca il voloUnicredit e Commerzbank più vicine? Non è dato saperlo, ma l’ultimo tentativo di approccio fatto da Unicredit sembrerebbe sfociare su un sentiero più... UniCredit non si arrende, anzi rilancia su Commerzbank. Il presidente Orcel lancia un’Ops per superare il 30% e riaprire il dialogo con la banca tedescaA mercati europei ancora chiusi, UniCredit ha annunciato il lancio di un’offerta pubblica di scambio (Ops) finalizzata a superare il 30% di... Una raccolta di contenuti su Unicredit pronta a rivedere l'Ops Prove... Argomenti discussi: Unicredit pronta a rivedere l’Ops. Prove di dialogo con Commerzbank. Unicredit pronta a rivedere l’Ops. Prove di dialogo con Commerzbankdi Andrea RopaMILANOUnicredit rilancia il dialogo su Commerzbank. L’ad Andrea Orcel apre alla possibilità di rivedere i termini dell’ Ops, segnando un cambio di passo in una partita che dura da oltre ... quotidiano.net UniCredit, Orcel apre a Commerzbank: Confrontiamoci, pronti a rivedere i termini dell’OPS(Teleborsa) - Andrea Orcel, CEO di UniCredit, torna a spingere sul dossier Commerzbank e invita apertamente la banca tedesca ad avviare un confronto strutturato sull’OPS presentata nei giorni scorsi. finanza.repubblica.it