In una recente dichiarazione, Commerzbank ha ribadito il suo rifiuto all’offerta di Unicredit, accompagnando la risposta con slogan e striscioni. La banca tedesca ha comunque lasciato aperta una possibilità di confronto, sottolineando la disponibilità a discutere, purché vengano rispettate alcune condizioni specifiche. La ceo dell’istituto ha confermato questa apertura, pur mantenendo ferme le proprie posizioni sul rifiuto dell’offerta. La situazione si mantiene quindi tesa, con possibilità di ulteriori sviluppi nel dialogo tra le parti.

di Antonio Troise I toni sono accesi, il no all’offerta Unicredit scandito da slogan e striscioni. Ma Commerzbank lascia anche uno spiraglio sulla trattativa: la ceo Bettina Orlopp ha ribadito che l’istituto resta "disponibile al dialogo", ma solo a condizioni precise. In primis un premio "interessante" per gli azionisti e un piano industriale in grado di valorizzare il modello di business, la strategia di innovazione e i punti di forza della banca tedesca. Nell’assemblea fiume di Wiesbaden, durata oltre sette ore, il dossier della possibile acquisizione da parte della banca italiana, come era prevedibile, ha dominato la scena. Per il board dell’istituto l’offerta di Unicredit rappresenta "un tentativo di acquisire Commerzbank a un prezzo che non riflette adeguatamente il valore fondamentale e il potenziale" della banca. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Commerz, un altro no a Unicredit: "Porte aperte su un’offerta migliore"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Unicredit, avanti tutta su Commerz. Via libera dei soci all’offerta

Commerz, no all’offerta Unicredit. Ma Orcel respinge le accuseCommerzbank alza le barricate e invita i propri azionisti a non aderire all’offerta pubblica di scambio lanciata da Unicredit.

Scontro totale sulle banche #Commerzbank respinge ufficialmente l'offerta di #UniCredit. Weidmann esorta gli azionisti a dire NO: L'offerta di Orcel non ha un premio adeguato. Troppi rischi legati ai BTP italiani e alla Russia. x.com

Commerz, un altro no a Unicredit: Porte aperte su un’offerta miglioreI toni sono accesi, il no all’offerta Unicredit scandito da slogan e striscioni. Ma Commerzbank lascia anche uno spiraglio sulla trattativa: la ceo Bettina Orlopp ha ribadito che l’istituto resta dis ... quotidiano.net

I soci Commerz dicono no a Unicredit in assemblea. Orlopp tenta di alzare la postaL'Ops di Unicredit rispedita al mittente ma con una possibilità di trattare in base al prezzo. Gli italiani sono al 40% tra azioni e derivati ... finanzaonline.com