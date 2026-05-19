Commerzbank ha dichiarato di non voler partecipare all’offerta pubblica di scambio promossa da Unicredit, invitando i propri azionisti a non aderire. La banca tedesca ha comunicato ufficialmente questa posizione, mentre il presidente di Unicredit ha respinto le accuse mosse nei suoi confronti. In questo scenario, le due istituzioni finanziarie si trovano su posizioni opposte riguardo alla proposta di scambio, senza ulteriori dettagli sui motivi di questa decisione.

Commerzbank alza le barricate e invita i propri azionisti a non aderire all’ offerta pubblica di scambio lanciata da Unicredit. Il cda e il Consiglio di sorveglianza della seconda banca tedesca hanno formalizzato il loro no all’Ops lanciata da piazza Gae Aulenti in un documento molto duro, definendo l’operazione un tentativo "opportunistico" di acquisire il controllo. In particolare, il board dell’istituto tedesco punta l’indice su quattro aspetti: il premio offerto non sarebbe adeguato, il piano industriale di Unicredit sarebbe troppo vago, le sinergie sarebbero sovrastimate e i rischi di integrazione sottovalutati. L’offerta, partita da circa due settimane, resterà aperta fino al 16 giugno. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Commerz, no all’offerta Unicredit. Ma Orcel respinge le accuse

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