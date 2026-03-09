Rilancio del commercio di prossimità | il Comune di Pisa cerca partner progettuali

Il Comune di Pisa ha avviato un’indagine di mercato per trovare partner che possano collaborare al rilancio del commercio di prossimità e migliorare la vivibilità del centro cittadino. L’obiettivo è individuare soggetti qualificati capaci di supportare l’amministrazione nella definizione di un progetto dedicato a queste tematiche. La ricerca si rivolge a enti e aziende interessate a partecipare a questa iniziativa.

L'amministrazione comunale annuncia di aver avviato un'indagine di mercato per trovare soggetti al fine di "affiancare l'amministrazione nella definizione di un progetto di rigenerazione urbana" Rilanciare il commercio di prossimità e migliorare la vivibilità del centro cittadino. E' questo l'obiettivo del Comune di Pisa, che nei giorni scorsi ha avviato un'indagine di mercato per "individuare soggetti qualificati che possano affiancare l'amministrazione nella definizione di un progetto di rigenerazione urbana dedicato al centro storico", annuncia in una nota. L'iniziativa è finalizzata a "valorizzare il tessuto commerciale locale e a rafforzare il ruolo delle attività di prossimità, elemento fondamentale per la vitalità e l'attrattività dell'area". 🔗 Leggi su Pisatoday.it

