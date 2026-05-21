Commedia romantica per eccellenza Torna ’Molto rumore per nulla’

Nel fine settimana si concluderanno le repliche della commedia romantica al Teatro di Cestello, dove sarà ancora possibile vedere la produzione ispirata a Shakespeare. La rappresentazione di ’Molto rumore per nulla’ sarà in scena da domani fino a domenica 24, con spettacoli programmati venerdì e sabato alle ore 20,45 e domenica alle 16,45. L’allestimento porta sul palco una delle commedie più conosciute dell’autore inglese, interpretata dagli attori locali.

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Ultimo fine settimana di repliche al Teatro di Cestello per lo Shakespeare di ’ Molto rumore per nulla ’, in scena da domani a domenica 24 (venerdì e sabato ore 20,45, domenica ore 16,45). Considerata la commedia romantica per eccellenza, l’opera, scritta dal Bardo tra l’estate del 1598 e la primavera del 1599, narra degli intrecci amorosi tra il bel Claudio e la graziosa Ero e tra il valente Benedetto e la sagace Beatrice. Un ordito di beffe, duelli e battibecchi dove i giochi di parole vengono ad assumere un significato fondamentale: tutta l’opera si articola infatti su equivoci originati in prima battuta da quello che i protagonisti dicono. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Commedia romantica per eccellenza. Torna ’Molto rumore per nulla’ ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Commedia Romantica: Finzione o Realtà | Scrivimi d'amore | Film Completo in Italiano 4K Sullo stesso argomento ‘Molto rumore per nulla’, commedia portata in scena da Proscenio TeatroVenerdì 17 (ore 21), la stagione 2026 di Comacchio a Teatro prosegue con un grande classico da William Shakespeare, la commedia ‘Molto rumore per... Fiuggi, in scena "Molto rumore per nulla"Appuntamento domenica 12 aprile alle ore 18 con un grande classico del teatro “Molto rumore per nulla” di W. qual è il tuo consiglio per un libro di commedia romantica? reddit Da Positano al Lago d'Iseo: Netflix gira in Italia un film con Matthew McConaugheyMatthew McConaughey e Zoe Saldana saranno i protagonisti della commedia romantica Netflix 'Positano', le cui riprese inizieranno in Italia a maggio ... cinema.everyeye.it A qualcuno piace caldo: la commedia per eccellenza rivive a teatroAl Teatro Manzoni di Milano va in scena uno dei capolavori del cinema che ha visto tra i suoi protagonisti il trio Lemmon-Curtis-Monroe Questo spettacolo non è né un’imitazione, né una replica, anche ... panorama.it