‘Molto rumore per nulla’ commedia portata in scena da Proscenio Teatro
Venerdì 17 alle 21, la stagione teatrale di Comacchio prosegue con la rappresentazione di ‘Molto rumore per nulla’, commedia di William Shakespeare interpretata da Proscenio Teatro. Lo spettacolo si svolge nella Sala Polivalente di Palazzo Bellini, nel centro di Comacchio. La produzione appartiene alla stagione 2026 del cartellone teatrale della città, che propone ogni anno una varietà di spettacoli e rappresentazioni.
Venerdì 17 (ore 21), la stagione 2026 di Comacchio a Teatro prosegue con un grande classico da William Shakespeare, la commedia ‘Molto rumore per nulla’, portata in scena da Proscenio Teatro, presso la Sala Polivalente di Palazzo Bellini a Comacchio.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodaySei.🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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