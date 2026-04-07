Fiuggi in scena Molto rumore per nulla

Domenica 12 aprile alle ore 18, a Fiuggi, si terrà una rappresentazione teatrale di

Appuntamento domenica 12 aprile alle ore 18 con un grande classico del teatro “Molto rumore per nulla” di W. Shakespeare in scena a Fiuggi, presso il teatro comunale. Una versione di Luca Simonelli. “Molto rumore per nulla” (titolo originale in inglese: Much Ado About Nothing) è una commedia teatrale scritta da William Shakespeare tra l'estate del 1598 e la primavera del 1599, ambientata a Messina. Considerata a lungo commedia romantica per i temi amorosi e per la struttura ricca di elementi farseschi e giocosi, l'opera rientra a pieno titolo nel novero delle tragicommedie, nelle quali l'elemento comico si fonde a quello... 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Fiuggi, in scena "Il medico dei maiali"Il Comune di Fiuggi e ATCL, circuito multidisciplinare del Lazio sostenuto da MIC – Ministero della Cultura e Regione Lazio, presentano al Teatro...

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LA BANDA CITTÀ DI FIUGGI IN UNO STRAORDINARIO "VIAGGIO NEL TEMPO" la soddisfazione del Sindaco Alioska Baccarini: "La Banda Musicale Città di Fiuggi ha presentato lo spettacolo "Echi dal futuro", un'esperienza immersiva che esplora il rapporto t - facebook.com facebook