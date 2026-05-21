Come vivono i nostri anziani? Parte il progetto riservato agli over 74

A Padova, nei quartieri Cave e Brentelle, parte un nuovo progetto dedicato agli anziani sopra i 74 anni. L’iniziativa è promossa dall’assessorato alle Politiche Sociali e viene portata avanti dal servizio di sviluppo di comunità “Prisma Padova accende comunità”. L’obiettivo è raccogliere informazioni sulla vita quotidiana e le esigenze degli over 74 in queste zone. La fase di indagine si concentra su aspetti legati alle relazioni sociali, alle attività svolte e ai bisogni specifici di questa fascia di popolazione.

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