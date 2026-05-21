Come vivono i nostri anziani? Parte il progetto riservato agli over 74

Da padovaoggi.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Padova, nei quartieri Cave e Brentelle, parte un nuovo progetto dedicato agli anziani sopra i 74 anni. L’iniziativa è promossa dall’assessorato alle Politiche Sociali e viene portata avanti dal servizio di sviluppo di comunità “Prisma Padova accende comunità”. L’obiettivo è raccogliere informazioni sulla vita quotidiana e le esigenze degli over 74 in queste zone. La fase di indagine si concentra su aspetti legati alle relazioni sociali, alle attività svolte e ai bisogni specifici di questa fascia di popolazione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

I rioni Cave e Brentelle, nel Quartiere 6 Ovest di Padova, saranno al centro di un importante progetto di indagine sociale promosso dall'assessorato alle Politiche Sociali e realizzato dal servizio di sviluppo di comunità “Prisma Padova accende comunità”. L'iniziativa, che si svilupperà da maggio. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Waking from a 6-month coma, his savior is now his sister-in-law! A tragic twisted love!

Video Waking from a 6-month coma, his savior is now his sister-in-law! A tragic twisted love!

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Parte ’Active ageing’, il progetto per l’esercizio fisico degli anziani

Residenza per anziani "Città di Fidenza": parte il progetto di rilancio firmato da Mazzei ArchitectsE’ firmato da Mazzei Architects, società di architettura e ingegneria specializzata nella progettazione integrata con sede a Parma, Milano, Catania e...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web