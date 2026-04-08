Residenza per anziani Città di Fidenza | parte il progetto di rilancio firmato da Mazzei Architects
È stato avviato il progetto di ristrutturazione del centro per anziani denominato
E’ firmato da Mazzei Architects, società di architettura e ingegneria specializzata nella progettazione integrata con sede a Parma, Milano, Catania e Torino, il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica per la ristrutturazione del CRA – Casa Residenza Anziani “Città di Fidenza” per ASP Fidenza. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
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