Muoversi insieme per stare meglio, più a lungo. È questo il cuore di Active Ageing San Mauro Pascoli, il progetto di Attività Fisica Adattata alla terza età che nasce dalla collaborazione tra I Sempra Zovan Aps, MuoviSanMauro Aps e Uisp Forlì-Cesena, con il patrocinio del Comune di San Mauro Pascoli. Il programma è rivolto agli anziani autonomi e parzialmente autonomi, con l’obiettivo di aiutarli a mantenere e migliorare la propria forma fisica, la sicurezza nei movimenti e il benessere generale. I partecipanti saranno accolti in piccoli gruppi e seguiti da operatori qualificati con un approccio personalizzato, che parte da una valutazione iniziale delle capacità individuali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Parte ’Active ageing’, il progetto per l’esercizio fisico degli anziani

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