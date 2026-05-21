Come procede l’accordo tra Pronovias e Cap Capital? Gli aggiornamenti

Dopo la comunicazione ufficiale del trasferimento del marchio Pronovias a Cap Capital, si attende ancora l’esito dell’udienza presso il Tribunale Commerciale. La società aveva annunciato che l’accordo prevedeva il passaggio della proprietà, ma i dettagli legali sono ancora in fase di definizione. Nessuna informazione è stata rilasciata sui tempi previsti per la conclusione della procedura o sui possibili sviluppi futuri. La vicenda rimane sotto attenzione in attesa di ulteriori aggiornamenti ufficiali.

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Dopo l’annuncio della società, che annunciava il passaggio del brand sposa Pronovias a Cap Capital, il Tribunale Commerciale n. 9 di Barcellona ha dato il via libera all’operazione. Attualmente il gruppo è presente con le proprie collezioni in oltre 105 Paesi e più di 4.000 punti vendita. 47 i negozi diretti, 26 dei quali in Spagna, e un canale all’ingrosso. Tuttavia, nell’ultimo esercizio l’azienda ha registrato un fatturato di 88 milioni di euro. Il margine operativo lordo era in negativo di 9 milioni, pur prevedendo di recuperare la redditività nell’esercizio in corso, considerata l’imminente vendita. Come procede la cessione di Pronovias a Cap Capital. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Come procede l’accordo tra Pronovias e Cap Capital? Gli aggiornamenti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Sarà Cap Capital ad acquistare PronoviasDopo tre mesi di trattative, si è giunti alla conclusione del processo che vede protagonista la società di moda sposa Pronovias. Rinnovo Spalletti, accordo tra il tecnico e la Juventus fino al 2028. Gli ultimi aggiornamentidi Angelo CiarlettaRinnovo Spalletti, accordo tra il tecnico toscano e la Vecchia Signora fino al giugno del 2028.