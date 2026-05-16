Sarà Cap Capital ad acquistare Pronovias

Da metropolitanmagazine.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo tre mesi di trattative, si è concluso l’accordo tra la società di moda sposa Pronovias e Cap Capital, che diventerà il nuovo acquirente dell’azienda. La trattativa ha portato alla firma di un accordo definitivo, senza ulteriori dettagli pubblici sui termini economici. Pronovias continuerà a operare nel settore, con i cambi di proprietà che sono avvenuti senza comunicazioni ufficiali riguardo a eventuali modifiche strategiche o di gestione.

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Dopo tre mesi di trattative, si è giunti alla conclusione del processo che vede protagonista la società di moda sposa Pronovias. Sarà il gruppo britannico Cap Capital ad acquisire il gruppo, dopo aver vinto la fase conclusiva di offerte sia di  Desigual  che di Enduring Ventures, i primi due nomi emersi all’inizio di aprile come candidati principali per rilevare l’unità produttiva dell’azienda. Pronovias verrà acquisita da Cap Capital: è ufficiale. L’esito è il risultato di un periodo di incertezza arrivato già nel 2017, quando ha acquisito la società. Nel maggio 2025 diventano proprietari Bain Capital e MV Credit con oltre il 90% e meno del 10% del capitale rispettivamente. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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