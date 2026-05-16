Sarà Cap Capital ad acquistare Pronovias

Dopo tre mesi di trattative, si è concluso l’accordo tra la società di moda sposa Pronovias e Cap Capital, che diventerà il nuovo acquirente dell’azienda. La trattativa ha portato alla firma di un accordo definitivo, senza ulteriori dettagli pubblici sui termini economici. Pronovias continuerà a operare nel settore, con i cambi di proprietà che sono avvenuti senza comunicazioni ufficiali riguardo a eventuali modifiche strategiche o di gestione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui