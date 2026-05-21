Come i dati hanno modificato il modo di vedere e interpretare il calcio

Negli ultimi anni, l'analisi dei dati ha rivoluzionato il modo di seguire il calcio. Ora, oltre ai risultati e alle classifiche, vengono raccolte informazioni dettagliate su ogni azione di gioco, dalle posizioni dei giocatori alle statistiche di corsa e tiro. Questi dati vengono elaborati e visualizzati attraverso strumenti digitali, permettendo un'analisi più approfondita delle prestazioni delle squadre e dei singoli atleti. La presenza di queste statistiche ha modificato anche le strategie adottate dagli allenatori e le valutazioni dei esperti.

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