Come i dati hanno modificato il modo di vedere e interpretare il calcio
Negli ultimi anni, l'analisi dei dati ha rivoluzionato il modo di seguire il calcio. Ora, oltre ai risultati e alle classifiche, vengono raccolte informazioni dettagliate su ogni azione di gioco, dalle posizioni dei giocatori alle statistiche di corsa e tiro. Questi dati vengono elaborati e visualizzati attraverso strumenti digitali, permettendo un'analisi più approfondita delle prestazioni delle squadre e dei singoli atleti. La presenza di queste statistiche ha modificato anche le strategie adottate dagli allenatori e le valutazioni dei esperti.
Il calcio moderno non si legge più soltanto nel punteggio finale, nella classifica marcatori o nel giudizio a caldo del dopo partita. La trasformazione digitale ha portato dentro il campo una nuova grammatica: quella dei dati. Ogni passaggio, corsa, pressione, tiro, ricezione e scelta tattica può essere raccolta, misurata e interpretata. Il risultato resta il cuore emotivo del gioco, ma non sempre racconta con precisione ciò che è accaduto nei novanta minuti. Una squadra può perdere dopo aver creato occasioni migliori, un attaccante può giocare una partita preziosa senza segnare, un centrocampista può dominare una zona del campo senza apparire negli highlights. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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