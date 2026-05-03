Un pareggio senza reti tra Como e Napoli mette in evidenza le differenze tra il calcio italiano e le competizioni europee di alto livello. La partita ha anche aperto un confronto sui rapporti tra le figure di spicco del calcio nazionale e sulle dinamiche all’interno dello spogliatoio. Recentemente, una dichiarazione ha suggerito che una figura di rilievo abbia modificato il modo di intendere il calcio in Italia, in relazione a un accordo con un altro dirigente.

? In Sintesi Il pareggio per 0-0 tra Como e Napoli certifica la distanza abissale tra il calcio italiano e lo spettacolo della Champions League europea. Gli azzurri, con le polveri bagnate e un De Bruyne sostituito dopo un’ora, si accontentano di un punto per blindare la qualificazione europea. Archiviato il campo, l’attenzione si sposta sul futuro: Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis hanno un patto d’acciaio per continuare insieme, pur consapevoli che il prossimo mercato sarà all’insegna dell’equilibrio finanziario e del delicato sfoltimento del blocco “over 30”. Le voci di uno spogliatoio insofferente ai metodi del tecnico sono state categoricamente smentite dalle dichiarazioni di Scott McTominay e Amir Rrahmani.🔗 Leggi su Napolissimo.it

© Napolissimo.it - «Conte ci ha fatto vedere il calcio in modo diverso»: il patto con De Laurentiis e la verità sullo spogliatoio

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