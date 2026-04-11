Negli ultimi giorni, si è diffusa una dichiarazione di un dirigente sportivo che ha raccontato di aver incontrato un noto allenatore alle Maldive. Durante l'incontro, il dirigente ha affermato di aver apprezzato il modo di vedere il calcio dell'allenatore, definendolo affascinante. In aggiunta, ha commentato che il terzo scudetto di una squadra era ormai inevitabile, sottolineando che si trattava solo di stabilire quando si sarebbe verificato.

Tempo di lettura: 2 minuti “Il terzo scudetto era scritto, non fu una sorpresa, dovevamo capire solo quando sarebbe accaduto. Sono stato molto emozionato nel vincere il secondo titolo, perché è stato in dubbio fino alla fine ed era come vivere in un casino. E’ stato un thriller. Incredibile”. Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis si racconta in una intervista a CBS Sports Golazo e parla del recente passato, del futuro della squadra e anche del suo rapporto con Antonio Conte. “L’ho incontrato alle Maldive 10 anni fa – rivela – abbiamo fatto il bagno insieme e mi ha affascinato il suo modo di vedere il calcio. Siamo stati amici per tanto tempo, quando ho avuto il problema con i tre allenatori l’ho chiamato e lui mi ha detto ‘Aurelio vengo, ma voglio partire da zero, non venire in corsa.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - De Laurentiis: “Incontrai Conte alle Maldive e mi affascinò il suo modo di vedere il calcio”

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Calcio Napoli, incontro a Ischia tra De Laurentiis e Conte per programmare il futuroIl presidente azzurro e l’allenatore si vedranno dopo l’ultima giornata di campionato, il 24 maggio.